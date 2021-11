Biella, auto investe donna di 61 anni sulle strisce e si allontana (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

Brutto episodio nella prima serata di oggi, 29 novembre, a Biella. Una donna di circa 61 anni è stata investita mentre stava attraversando la strada di via Lamarmora sulle strisce pedonali.

Secondo le prime informazioni raccolte, l'auto responsabile si sarebbe allontanata senza prestare soccorso alla malcapitata. Sul posto sono presenti gli agenti di Polizia Locale per gli accertamenti di rito e il personale del 118 che ha provveduto ad assistere la signora e a trasportarla in ospedale per le cure del caso: sarebbe rimasta ferita ad un piede.