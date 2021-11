Biella, anziana ustionata in casa: soccorsa da Vigili del Fuoco e 118 (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

Paura nella centralissima via Rosazza di Chiavazza. Dalle prime informazioni raccolte, un'anziana è rimasta ustionata all'interno del suo appartamento per cause da accertare, dopo che le fiamme l'hanno avvolta completamente. Il fatto è accaduto poco dopo le 11 di oggi, 29 novembre, nel rione di Biella.

Sul posto si sono portati velocemente i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 che hanno prestato la prima assistenza alla donna. Dopo i primi soccorsi, verrà molto probabilmente trasportata con l'elisoccorso al Cto di Torino per le cure del caso. Non si conoscono al momento le sue condizioni di salute.

Presenti anche i Carabinieri e gli agenti della Polizia Locale. Per poco meno di un'ora, la strada è rimasta chiusa alla viabilità fino al termine dell'intervento.