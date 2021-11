Aima Biella in lutto per la morte di Gabriella Guelpa (foto dalla pagina Facebook di Aima Biella)

Dolore nel Biellese per la morte di Gabriella Guelpa, mancata a 74 anni. L'ultimo saluto si è tenuto nel pomeriggio di sabato, a Occhieppo Inferiore. Poco fa la pagina Facebook di Aima Biella le ha dedicato un post sulla propria pagina: “Questa mattina il Centro Mente Locale resterà chiuso per lutto nel ricordo della signora Gabriella Guelpa, compagna di vita del presidente di AIMA Biella Franco Ferlisi. Il direttivo, i volontari, i soci e lo staff operativo si stringono in un abbraccio pieno di affetto ai familiari e amici di Gabriella in queste tristissime ore”.