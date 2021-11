Rifiuti e atti vandalici al Movicentro di Cossato. Abate: “Servono telecamere”

“Sono appena uscito dalla Caserma dei Carabinieri di Cossato, dove ho fatto una segnalazione per atti di vandalismo nella sala d'aspetto del Movicentro di Cossato. Visto lo stato dei muri, della porta della toilette credo sia obbligatorio non girarsi dall'altra parte”. A scriverlo, in queste ore, l'ex consigliere comunale Marco Abate. A finire sul banco degli imputati, ancora una volta, le attuali condizioni dell'area di attesa dei treni.

“Le persone in mezzo alla 'melma' attendono il treno, una vergogna tutta cossatese – scrive Abate - Ripeto per la 1000ma volta, da cittadino semplice inascoltato, e per la 1000ma volta consiglio a, chi di dovere di intervenire e anche a mettere delle telecamere. Non è possibile continuare così. Pure la toilette è inagibile, di conseguenza potrebbe accadere pure qualcosa di peggio. Svegliarsi e trovare una soluzione sarebbe un obbligo da parte di chi è deputato a farlo”.