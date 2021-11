Natale in festa a Vigliano, ecco il programma degli eventi da non perdere

Domenica 19 dicembre, a Vigliano Biellese, sarà festa! Un concentrato di iniziative natalizie, per grandi e piccini, per sportivi e non, dalla mattina al tardo pomeriggio, è stato organizzato da una rete di associazioni locali con il sostegno dell'Amministrazione comunale.

L'Associazione turistica Pro Loco, l'Associazione Nuova ACAV, l'Associazione Cuori Sorridenti e l'Associazione In Viaggio con Gabri, con la Podistica Vigliano, sono al lavoro per non lasciare al caso nessun dettaglio dell'evento. Si partirà la mattina, alle ore 10.00, da Piazza Comotto, con la Corsa dei Babbi Natale, camminata-corsa non competitiva, una gara che è soprattutto un’occasione per vincere il freddo e la pigrizia e ritrovarsi insieme a festeggiare il momento clou dell’inverno. L’arrivo è in Piazza Martiri Partigiani; qui, nel primo pomeriggio, alle 14.00, sfilata dei “Babbi Natale… in Vespa!” organizzata dal Vespa Club.

A seguire, alle 14.30, il grande gioco “Che fine ha fatto Babbo Natale?”, dedicato a bambini e ragazzi, dai 6 ai 13 anni, che, suddivisi per età, potranno cimentarsi in varie competizioni divertenti. I più piccini, poi, sono invitati a portare la loro letterina dei desideri alla casetta di Babbo Natale, e chissà che non succeda qualche magia… Per tutta la giornata, poi, dalle 9.30 fino alle 17.30 la Piazza Martiri sarà il teatro di un ricco mercatino di hobbisti, artigiani, commercianti, agricoltori ed associazioni, con occasioni da cogliere al volo per i regali natalizi, per abbellire la tavola della festa e per ninnoli speciali ed originali per rinnovare la casa.

Il tutto con un’attenzione particolare alla solidarietà, per sostenere concretamente le tante iniziative sociali della Comunità Cuori Sorridenti di Fede e Luce e dell’Associazione In Viaggio con Gabri. E per scaldarsi, fra un acquisto, un gioco ed un augurio agli amici, ci saranno sempre cioccolata calda, tè profumato e vin brulé . Un’intera giornata per vivere insieme lo spirito del Natale. L’evento sarà realizzato nel rigoroso rispetto delle prescrizioni anticontagio.