Insoluti Seab, a Cossato nuovo regolamento per la riscossione

A Cossato nuovo regolamento per la riscossione dei tributi Seab - Foto archivio newsbiella.it

Il consiglio comunale di Cossato del 25 novembre ha modificato il regolamento per l’applicazione della tariffa puntuale dei rifiuti nella parte che riguarda la riscossione della tariffa.

Il sindaco Enrico Moggio spiega la nuova procedura, che non sarà retroattiva, ma valida per i futuri recuperi crediti: “Prima di intraprendere un azione legale per gli insoluti, Seab dovrà sollecitare il pagamento e poi mandare una raccomandata. Inoltre è passata all'unanimità la mozione con cui il consiglio incarica il sindaco di intervenire presso Seab perché applichi questa nuova procedura, e di approfondire la questione degli insoluti avvalendosi di un legale. Tutte decisioni che dimostrano la nostra volontà di tutelare i nostri cittadini”.

Questa modifica costituisce una contromisura dopo che 150 Cossatesi, nelle scorse settimane, hanno ricevuto bollette di recupero insoluti con spese legali sproporzionate rispetto al debito.

Spese legali poi dimezzate da Seab per insoluti inferiori a 250 euro: “A queste condizioni Seab – dichiara Moggio - continuerà le azioni di recupero già avviate. Per il resto degli insoluti, pari a 8 milioni di euro, si è impegnata ad aggiustare il tiro. Per questo motivo il consiglio comunale ha chiesto all'amministrazione di vederci chiaro”.

L'amministrazione di Cossato non è comunque soddisfatta dalle spese legali dimezzate per gli insoluti inferiori a 250 euro. “Non siamo soddisfatti perchè le casistiche sono molte.- precisa Moggio - Come recuperi crediti su bollette mai inviate. Oppure doppie bollettazioni a seguito di cambio di indirizzo dell'utente, che, dopo l'annullamento di una delle due bollette, ha ricevuto il sollecito di pagamento sulla bolletta annullata”.