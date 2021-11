Biella, in piazza Vittorio candele illuminate per ricordare le vittime della violenza di genere FOTO

Nell’ambito della Giornata internazionale contro la violenza di genere, celebratasi il 25 novembre, si è svolto l’evento “Ci vogliamo vive” di domenica 29 in piazza Vittorio Veneto a Biella. Lo scopo simbolico della celebrazione era di indossare, per ogni donna vittima di violenza durante il 2021, un cartello che ne riportasse il nome in modo da affidarne il ricordo ad una donna ancora in vita. L’obiettivo è stato raggiunto e ogni cartello ha trovato la sua proprietaria.

Durante la manifestazione, avviatasi alle 19, sono state anche lette 10 storie riguardanti donne vittima di violenza e, in seguito, ci sono stati 3 interventi che hanno discusso la problematica dal punto di vista legislativo, educativo e culturale. Infine, l’accensione delle candele che, insieme, hanno composto la frase “Ci vogliamo vive” in segno commemorativo e, soprattutto, di auspicio per un futuro diverso.