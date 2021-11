Biella, il ricordo di Adriana Guelpa in consiglio comunale

Consiglio comunale di Biella in queste ore al Teatro Sociale. In apertura la consigliera Livia Caldesi di Fratelli d'Italia ha chiesto di ricordare Adriana Guelpa, mancata all'affetto dei suoi cari appena qualche giorno fa.

“Era una grande sportiva ma non solo – ha esordito La consigliera - . Eravamo amiche, era una persona pacata, molto riservata. La sue grandi passioni erano la montagna e la fotografia. Ha scalato più di 46 vette oltre i 4 mila metri e e le sue fotografie in bianco e nero sono dei capolavori”. In chiusura Livia Caldesi ha letto una frase del libro di Adriana Guelpa in cui l'autrice descrive le sue emozioni una volta raggiunta la vetta.