Sandigliano, mancano pochi giorni alla nuova apertura di Cascina Era

Dicembre imperdibile per gli amanti della buona cucina. Mancano 24 ore per Cascina Era È Resort Wellness che l'8 dicembre ha in calendario una nuova apertura in un ambiente giovane che affonda le sue radici nel territorio alla riscoperta dei sapori del passato.

Aperto da mercoledì a domenica si potrà anche prenotare telefonando allo 015/2493222, oppure scrivendo a info@relaiscascinaera.com

Cascina Era È Resort Wellness ha già pronto anche il menu per Natale e per Capodanno dove è gradita la prenotazione.