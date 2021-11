TeamVolley, e chi ti ferma più? Secco 3-0 al Bellinzago

Continua la striscia vincente del bonprix TeamVolley in Serie C. Ieri sera, al palasport di Lessona, la formazione di coach Fabrizio Preziosa ha inanellato la sesta vittoria consecutiva contro Bellinzago Volley. Un altro 3-0, un altro match senza alcuna storia. Le biancoblù di casa hanno dimostrato una netta superiorità: tecnica, tattica e atletica.Difficile, in circostanze simili, mantenere alto il livello di attenzione e concentrazione, ma Sara Gaito e compagne, salvo qualche piccolissima sbavatura e un inizio secondo set leggermente in sordina, sono riuscite, per quasi tutta la partita, ad esprimere una buona pallavolo.

Il primo parziale si mette subito bene per i colori del TeamVolley, con un break di 6-1 propiziato da un ottimo turno in battuta di Biassoli e da una sequela di errori ospiti. Un ace di Letizia Gualinetti, Zatta e e una bella diagonale di Levis portano le padrone di casa sul 13-4, poi un errore per parte in battuta e sul 16-5 arriva il primo timeout della panchina novarese. Dopo in punto di seconda chiuso da Daffara, Bellinzago vince uno scambio lungo e si porta sul 17-7, ma il set è di fatto già in formali. Ci pensa Peruzzo a chiudere il conto sul 25-8.Nel secondo set, la formazione ospite parte decisamente meglio, complice anche un po' di comprensibile rilassamento tra le fila del bonprix dopo aver lasciato le avversarie a 8 nel parziale precedente. Dallo 0-4, le atlete di coach Fabrizio Preziosa ricominciano a macinare gioco e punti: è un pallonetto di Zatta, dopo un piazzato di Gualinetti, a firmare la prima parità a quota 5.

Ancora equilibrio a 7, poi le padrone di casa riprendono il largo grazie ad un ottimo lungolinea di Zatta e al 9-7 di capitan Sara Gaito. Ancora Gaito, e Ginevra Levis costringono lo staff novare a fermare il gioco. In uscita dal timeout la situazione non cambia: Gaito chiude altre due fast e Levis mette a referto il 17-9. Nuova sospensione per Bellinzago ma l'inerzia del match è tutta a favore delle padrone di casa. Sara Gaito sigla con un ace il 20-10. Due punti consecutivi di Giulia Barbonaglia e uno di Zatta regalano la prima palla ser al bonprix TeamVolley. Una ricezione difettosa della formazione ospite mette la parola fine anche sul secondo parziale sul 25-15.In avvio di terzo set, sono ancora una volta le ospiti a fare da lepri: 0-3 con un bel primo tempo della centrale Veronica Denetto. A quel punto il sestetto biancoblù reagisce e rimette la testa avanti con Gualinetti (4-3), poi 8-5 con unmuro difesa di Barbonaglia e Gualinetti. Il punto del 14-7 arriva grazie a un ace di Giulia Barbonaglia e Sofia Loro Piana chiude il punto del 16-9, mentre il 19-11 è opera di Bibi Biasin (ace). Ancora Gualinetti e un altro ace di Biasin costringono lo staff novarese al timeout con il tabellone che segna 20-11. È Letizia Gualinetti a mettere per terra il 25-11 (suoi tre degli ultimi cinque punti messi a segno dalla squadra di casa), con la collaborazione di Gaito, in fast, e di un altro ace a firma Biasin.

«Sono partite che noi comunque non dobbiamo mai prendere sottogamba - sottolinea l'assistant coach Paolo Salussolia -, perché la classifica si costruisce match dopo match e nessuno te la regala. Poi cechiamo di approfittare di queste partite per trovare la continuità che ci serve e per limare quei difetti che, come diciamo sempre alle ragazze, magari in gare come quella di stasera non ti costano nulla, ma in altre, quando si arriva sul 23 pari, fanno la differenza tra la vittoria e la sconfitta. Anche stasera non siamo stati precisissimi su alcuni palloni facile e proprio su quello possiamo e dobbiamo fare meglio».«Una partita che abbiamo preparato con attenzione in settimana, più sotto il profilo mentale che tecnico, visto il divario tra le due squadre - spiega l'altro assistente di coach Preziosa, Marco Allorto -. Quando capitano sfide come quella di stasera il rischio è che la formazione più forte scenda al livello di quella più debole, e che ne venga fuori una brutta partita, in cui ci si complica la vita senza motivo».

«Siamo nel periodo di carico maggiore, per arrivare in condizione ottimale alle ultime due gare che ci separano dalla pausa natalizia - sottolinea il preparatore atletico Matteo Preden -. A differenza delle due stagioni precedenti, quest'anno abbiamo iniziato a lavora tanto con i pesi fin da subito, rispettando i tempi di recupero, e abbiamo avuto ottime risposte anche dalla ragazze che sono entrate in condizione un po' in ritardo rispetto alle compagne. Nelle ultime due partite abbiamo visto dei buoni passi avanti e ora l'obiettivo è quello di mantenere questo "plateau" fino a Natale. Da lì in avanti, anche in considerazione del fatto che alcune delle nostre Under parteciperanno al Bear Wool Volley, dovremo essere molto precisi nella gestione dei tempi di recupero e dei carichi, perché appena dopo l'Epifania si riparte».

L'ultima parola non può che spettare a coach Fabrizio Preziosa: «La cosa più importante che avevo chiesto alle ragazze per questa partita era l'attenzione alla classifica, sia per quanto riguardava i punti da fare per aumentare il nostro bottino ma anche per quanto concerne la differenza tra quoziente punti e set, che potrebbe essere decisivo nel caso di arrivo a pari merito con altre squadre per la conquista di una posizione migliore. Avevo chiesto di creare tra noi e l'avversario un grande divario,proprio per mettere in campo il nostro massimo livello attentivo. Le ragazze sono state brave, ma possono esserlo ancora di più. Rispetto a tre o quattro partite fa, siamo in netta crescita e oggi lo abbiamo dimostrato mantenendo un buon livello di gioco anche cambiando tanto. Questo è il frutto di allenamenti settimanali in cui davvero tutte si stanno comportando molto bene sia per l'impegno che per concentrazione».

BONPRIX TEAMVOLLEY - ASD VOLLEY BELLINZAGO 3-0

Parziali: 25-8, 25-15, 25-11

TeamVolley: Biassoli 1, Gaulinetti 13, Peruzzo 2, Zatta 6, Levis 6, Daffara 3, Biasin 5, Gaito 9, Barbonaglia 5, Loro Piana 1, Cimma (L). Allenatore: Fabrizio Preziosa. Assistenti: Paolo Salussolia e Marco Allorto.