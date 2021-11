Calcio, poker Biellese: il 1° posto è a 2 punti. Giornata no per la Fulgor

Prosegue il duello a distanza tra la capolista Stresa e la diretta inseguitrice Biellese. Al 2-0 favorevole ai borromaici, è seguito il rotondo successo dei lanieri che restano a due lunghezze dalla vetta del girone. Giornata no per la Fulgor, uscita sconfitta dal fortino del Settimo.

Risultati del 14° turno

Aygreville vs Dufour Varallo 1-1

Borgovercelli vs Borgaro Nobis 2-2

Settimo vs FR Valdengo 1-0

Città di Baveno vs Accademia Borgomanero 0-1

LG Trino vs Pro Eureka 1-1

La Pianese vs Biellese 0-4

Stresa vs Verbania 2-0

Venaria vs Alicese Orizzonti 4-1

Classifica

Stresa 32

Biellese 30

Oleggio 28

Borgaro Nobis 27

Accademia Borgomanero 25

Settimo 22

Aygreville 20

Pro Eureka 18

La Pianese 17

FR Valdengo e Venaria 16

Verbania 15

LG Trino 13

Alicese Orizzonti 11

Città di Baveno 8

Borgovercelli 7

Dufour Varallo 3