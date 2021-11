Calcio, Cossato ok nel derby con la Chiavazzese: bene Valle Cervo e Gaglianico 1° nel girone FOTO

Turno di Promozione contrassegnato dalla stracittadina tra Chiavazzese e il Città di Cossato: alla fine, passano i blues con il punteggio di 2 a 1. I padroni di casa passano in vantaggio con Mihaila che raccoglie in area un tiro respinto dal difensore e insacca il pallone in rete. Al 35’ arriva il pari con un calcio di punizione al limite dell’area che sbatte prima sulla traversa e poi sulla schiena del portiere restando sulla linea, con l’attaccante che si avventa subito sulla respinta trovando l’1-1. Nella ripesa, i blues portano a termine la rimonta portandosi ad una sola distanza dalla vetta. Il Vigliano, invece, viene sconfitto di misura sul difficile campo della Juve Domo.

In Prima Categoria, la Valle Cervo Andorno si conferma in testa al girone con il sofferto successo con la Vischese; poker sontuoso per il Ceversama mentre termina 1-1 il match tra Valdilana Biogliese e Ponderano. Infine, in Seconda, roboante 3-0 a favore del Gaglianico, che vale il primato in classifica. Sorride anche la Cervo mentre Valle Elvo e Pollone raccolgono due pesanti ko.

Promozione

Risultati del 12° turno

Arona vs Sizzano 5-0

Bianzè vs Sparta Novara 2-1

Vogogna vs Bulé Bellinzago 2-1

Chiavazzese vs Città di Cossato 1-2

Dormelletto vs Briga 1-3

Juve Domo vs Vigliano 1-0

Santhià vs Omegna 1-2

Valduggia vs Piedimulera 0-0

Classifica

Briga 25

Città di Cossato 24

Arona e Omegna 23

Bianzé e Bulè Bellinzago 21

Dormelletto 20

Sparta Novara e Piedimulera 17

Juve Domo e Vigliano 16

Santhià 11

Chiavazzese e Sizzano 10

Valduggia 8

Vogogna 6

Prima Categoria

Risultati del 12° turno

Gattinara vs Ceversama 0-4

Junior Pontestura vs Pro Roasio 4-2

Pro Palazzolo vs San Nazzaro Sesia 1-0

Serravallese vs Cigliano 2-0

Strambinese vs Virtus Vercelli 1-1

Torri Biellesi vs La Chivasso ND

Valdilana Biogliese vs Ponderano 1-1

Valle Cervo Andorno vs La Vischese 2-1

Classifica

Valle Cervo Andorno 26

Junior Pontestura 23

Virtus Vercelli 22

Ceversama 20

Ponderano 18

Serravallese e Valdilana Biogliese 17

La Vischese e Pro Palazzolo 16

Gattinara e Cigliano 13

Strambinese e San Nazzaro Sesia 12

Pro Roasio 8

Torri Biellesi 1

La Chivasso 0

Seconda Categoria

Risultati dell’11° turno

Gaglianico vs Lumellogno 3-0

La Cervo vs San Rocco 2-0

Lessona vs Pernatese 0-1

Olimpia Sant’Agabio vs Pro Novara 1-2

Rmantin vs River Sesia 1-1

Valle Elvo vs Cameri 0-3

Virtus Mulino Cerano vs Pollone 2-1

Classifica

Gaglianico 26

Cameri 25

Pro Novara 24

Pernatese e Rmantin 21

River Sesia e La Cervo 17

Valle Elvo 14

Olimpia Sant’Agabio 13

Lessona 11

Lumellogno, Virtus Mulino Cerano e Pollone 7

San Rocco 4