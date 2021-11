Basket femminile, ancora vincenti le giovanili targate BFB

Arrivano ancora soddisfazione dal settore giovanile del Basket Femminile Biellese. Con l'Under 19 capolista a punteggio pieno, reduce dalla vittoria di lunedì 22 novembre su Venaria per 80 a 67, a portare a casa soddisfazioni è ancora una volta l'Under 15 che inanella la seconda vittoria stagionale dopo aver rischiato di espugnare Vercelli una settimana fa perdendo con scarto minimo dopo aver condotto a lunghi tratti la gara. Le ragazze di Lela Merlo, sabato 27, hanno superato Chieri tra le mura domestiche dei Salesiani di Biella. Una partita dominata fin dal primo quarto e che ha visto le laniere subito distanziare le ospiti controllando poi la gara fino alla fine.

Il risultato finale di 46 a 37 va stretto dopo essere state sopra anche di venti punti. Solo un ultimo quarto giocato con il freno a mano tirato ha permesso alle torinesi di rendere meno pesante lo score. Grande soddisfazione in casa Bfb. La squadra, che aveva perso tutte le partite negli ultimi due anni, sembra aver cambiato marcia mostrando di aver recuperato il gap con le avversarie e denotando miglioramenti non immaginabili fino a pochi mesi fa. Le ultime tre partite hanno dimostrato che, pur essendoci ancora tanto da lavorare, la posizione di metà classifica non è affatto arrivata per caso, ma grazie al lavoro e ai sacrifici delle ragazze sapientemente allenate dall'accoppiata Merlo-Fabbri.