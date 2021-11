Un nome: un valore

Un giorno un Angelo mi disse che prima di essere dolcemente calato nella dimensione terrena nel dolce fragore d'un pianto, aver esaltato il primo respiro, visto quella "pallida" luce di cui si fa illuminare la terra e aver schiuso gli specchi dell'anima, ogni bambino, prima che questo accada, abbia scelto il suo nome. Il nome è un simbolo d'appartenenza, un suono profondo, che si radica in noi gettando le basi di un saldo principio a cui aggrapparsi nel fiume della disgregazione sociale… l'uomo è particella di una struttura priva di legami: ecco la società liquida Bauman.

Siamo le gocce di un fiume che non conosce il mare: affannati, frenetici e alla ricerca di un vuoto da colmare, tanto è il calpestio da scavare il letto del corso, l'uno di seguito all'altro non ci preoccupiamo che della pendenza, una forza d’inerzia che non ci appartiene, ma che ci spinge soltanto a proseguire. Talvolta ci scordiamo dei massi più saldi che hanno costruito la propria certezza, solo il tempo è riuscito a scalfirli, annebbiati dai detriti di quel fiume in piena, non siamo in grado di orientarci. Dona un’identità a ciò che hai scelto, è la sola cosa che ti appartiene: il corpo si degrada, la mente si offusca, come una nave che attracca sull’isola, anche tu hai bisogno della tua ancora, il nome insieme al tuo Angelo custode è il ricordo dell’esperienza, quel lungo viaggio che porterai con te in eterno, è l’insegnamento di cui hai bisogno, la tua missione portata a compimento, il gomitolo della vita, che una volta dipanato ti permetterà di aver chiaro il disegno di un quadro complesso che dovrai ultimare con i tuoi obiettivi ed il pennello. Arriverà il giorno in cui ognuno di noi verrà pronunciato, chiamato a rispondere attraverso la propria appartenenza, che sia il giorno del giudizio o una comune chiacchierata occorre far sì che quel momento sia per noi gratificante. Non è l’attenzione, né la richiesta di qualcuno, l’esperienza in cui recare importanza, ma l’evocazione che ne suscita e che traspare in noi attraverso il nome, i suoi valori e le esperienze, la propria personalità ed il proprio essere noi stessi. Il potere del nome è stato sfruttato a lungo nelle condizioni guerra; il prigioniero si trasforma in quantità e la dignità dissipata in numero, facilmente attribuibile ad ognuno dei prigionieri, la distinzione plasmata dalla privazione di un legame forte come l’individualità.

“Ero il numero 220˙543” reca un libro sulla copertina, ma il vissuto e la passione appartengono a un uomo: Denis Avey, che ha fatto del suo nome un messaggio senza tempo e che dopo aver salutato la Terra nel 2015, ci ha donato la sua essenza. Osserva il mondo con gli occhi d’un bimbo, quel piccolo lume che ha negli occhi brillerà in fiaccola per illuminarti il cammino, alimentalo! Donagli la fermezza e la stabilità della terra, la fluidità dell’acqua perché sia flessibile, e sostienilo con la leggerezza dell’aria per volare dove non credevi di poter arrivare. Quel fuoco sei tu, impara a domarlo e i tuoi limiti si tramuteranno in traguardi, alza la testa e guarda più in alto.