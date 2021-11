“La chiave per trasformare le esperienze effimere in risorse interiori è già dentro di noi, è la nostra forza”

Il dottor Hanson è un medico specializzato in neuroscienze e attraverso la sua decennale esperienza in campo psicologico e di mindfulness, spiega in maniera pratica come funziona il nostro cervello. Ci offre strumenti per vivere in pienezza e non piegati da frustrazioni derivate da ansia, stress, scarsa fiducia in noi stessi e quel pessimismo che blocca pensieri e giornate.

Andiamo a leggere i suoi suggerimenti per restare calmi anche nelle situazioni più impensate e sfruttare gli ostacoli a nostro vantaggio:

-imparare ad accettare la realtà e godersi la vita senza resistenza

-un’esperienza positiva ripetuta molte volte, cambierà i vostri pensieri in positivo

-i momenti piacevoli vi abituano ad emozioni serene riducendo lo stress

-cercate di meditare il più spesso possibile, concentrandovi su paesaggi della natura che ritenete rilassanti

-identificate le vostre risorse chiave e coltivatele, trasformando gli hobby in momenti di crescita

-determinazione, pazienza, grinta, autonomia di ragionamento, perseveranza, e gratitudine vi traghettano rapidamente verso il raggiungimento dei vostri obiettivi

-prendete coscienza del vostro valore in ogni circostanza vi venga confermato e se ciò non dovesse avvenire, credete in voi lo stesso… ne vale comunque la pena

-provate a mantenere un sano equilibrio tra le vostre emozioni, gestendo rabbia e stati d’animo negativi

-concentratevi su passioni salutari e attribuite priorità alla vostra motivazione, spinta motrice di ogni interesse -siate una buona guida per voi stessi offrendovi incoraggiamento

-quando si rende possibile, provate ad assumere il punto di vista degli altri -arricchite sempre, quando le circostanze ve lo consentono, il vostro bagaglio culturale

-compassione ed empatia aiutano a riconoscere le sofferenze

-parlate con saggezza e condividete dialoghi producenti

-sfruttate al meglio il tempo che avete -assaporate le piccole e le grandi occasioni che la vita ci dona

L’autore conclude dunque il suo saggio con questo monito: “la vera capacità di adattarsi a un mondo in continuo cambiamento scaturisce da forze interne come autostima, gioia e pace. Questa forma di resilienza è ciò che ci serve per affrontare le sfide quotidiane ed uscirne vincenti”.

INVITO ALLA LETTURA

Gli esercizi di consapevolezza proposti dal testo sono utili indicatori di come si possa sviluppare un nuovo approccio alle difficoltà quotidiane, come per esempio tenere un diario sugli atteggiamenti che riteniamo negativi e sulle capacità di andare oltre… R.Hanson, La forza della resilienza, Giunti editore

CONSIGLIATO A CHI:

voglia scoprire qualcosa di più su se stesso attraverso le risorse interiori.