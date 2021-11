"Gazela, la zia Akima e lo spirito della Saggezza", oggi lo spettacolo all’Erios

Domenica 28 novembre alle 17.30 sul palco del Teatro Erios di Vigliano Biellese, per la Rassegna interscambi coreografici, andrà in scena la Compagnia Movimentoinactor con Gazela, la zia Akima e lo spirito della Saggezza: uno spettacolo liberamente ispirato ai racconti dello scrittore del Mali Amadou Hampaté Ba.

Gazela, così chiamata perché agile e veloce come una Gazzella è una giovane ragazza che vive in un villaggio africano e che affronta un viaggio magico e avventuroso per incontrare una vecchia zia morente. Ritornerà a casa felice, cresciuta e piena di conoscenza dopo aver fatto degli incontri importanti ricchi di simbolismi.