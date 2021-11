Lutto nella Protezione Civile di Vigliano per la morte di Teresa Campagna

Dolore per la morte di Teresa Campagna, mancata nella serata di ieri, 27 novembre. La Protezione Civile di Vigliano Biellese si è stretta al dolore dei suoi familiari con una lettera inviata in redazione: “Il Presidente della Protezione Civile di Vigliano Biellese Daniele Zanellati e tutti i Volontari VVB si uniscono per porgere le più sentite condoglianze al Caro Emilio Memoli e a tutta la sua Famiglia per la perdita della Cara Mamma”.