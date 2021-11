Dolore nel Biellese, è morta Irma Vigna: imprenditrice e appassionata di montagna

Sabato, 27 novembre, si è spenta a Biella Irma Vigna tra le braccia e il grande affetto della figlia Simona Pignolo. Aveva 90 anni. Stimata e conosciuta imprenditrice tessile per più di 40 anni, era originaria della frazione Viera di Coggiola in cui visse prima di trasferirsi a Lozzolo dove creò l’omonimo Rammendo.

Nota in campo sportivo per la sua passione per la montagna, ottenne risultati prestigiosi nella corsa in altitudine. In particolare, la mitica scalata al Monte Rosa come Capocordata dell’evento 113 donne sul Rosa nel 1960 traguardando Punta Gnifett (4559) e la capanna Regina Margherita trovando fiato e cuore per cantare inni alla montagna. Un evento ricordato su La Stampa che, in occasione del 50° anniversario le dedicò in un commovente articolo.

Il Santo Rosario verrà recitato alle 17 di oggi, 28 novembre, nella chiesa parrocchiale di Lozzolo. Sempre qui, avranno luogo i funerali alle 15 di domani, 29 novembre.