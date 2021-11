Salussola piange la morte di Debora Andrich, Ornella Bosco e Adriana Cibolla

Salussola piange la morte di tre cittadine che, grazie alla loro personalità, hanno lasciato una traccia indelebile all’interno della loro comunità. Debora Andrich, conosciuta come “la guerriera”, è mancata a soli 49 anni: amante degli animali, per qualche tempo è stata collaboratrice presso uno studio odontotecnico di Biella. L’ultimo saluto si è tenuto ieri mattina, 27 novembre, a Salussola Monte.

Negli stessi giorni, è scomparsa Ornella Bosco: aveva 62 anni. Per anni è stata collaboratrice, come riporta il sito di informazione Salussola News, dell’Unità Pastorale beato Pietro Levita, dove prestava la sua opera per le questioni fiscali amministrative. La donna è stata anche insegnante e commercialista. Il funerale si terrà oggi pomeriggio, 28 novembre, alle 15, nella chiesa parrocchiale di San Secondo.

Infine, il paese si stringe al dolore della famiglia di Adriana Cibolla, morta a 88 anni. Una vita spesa a favore degli altri e delle nuove generazioni. Le esequie funebri si sono svolte ieri mattina, sempre a Salussola Monte.