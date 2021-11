“Fra Galdino” in Valle Cervo

Sabato 4 e domenica 5 novembre i comuni, le parrocchie e le associazioni di volontariato operanti nella carità e nell’aiuto alle famiglie in difficoltà rinnoveranno e promuoveranno il progetto FRA GALDINO in tutti i paesi della Valle Cervo.

Il progetto è nato in Valle Cervo nel 2015, in occasione del decimo anniversario di apertura del Centro d’Ascolto zonale della Caritas e ha visto negli anni crescere il numero di comuni e associazioni aderenti. In particolare, prevede l’impegno di donare con cadenza almeno mensile generi alimentari e di prima necessità, allargando il proprio carrello della spesa, da distribuire successivamente a chi ne ha più bisogno o verte in situazioni di disagio economico. Grazie a Fra Galdino e all’assiduo aiuto di oltre duecentocinquanta famiglie donatrici, si stanno sostenendo duecento famiglie che risiedono nei paesi di tutta la valle. La pandemia dovuta al COVID-19 non ha fermato i volontari che, rispettando le regole sanitarie, hanno comunque continuato ad aiutare le persone in difficoltà che purtroppo aumentano sempre.

Volontà dell’iniziativa del prossimo weekend è quella di far conoscere questo progetto, anche ai giovani e ai bambini, per sensibilizzare maggiormente le persone ad aiutare chi è in difficoltà e che abita vicino a noi. Attualmente aderiscono al progetto in Valle Cervo: i comuni di Andorno Micca, Campiglia Cervo, Miagliano, Sagliano Micca, Tavigliano e Tollegno, le Parrocchie e gli Oratori di Miagliano, Tavigliano, Tollegno, Sagliano Micca, Rosazza, l’Associazione Agorà di Tollegno, la cooperativa Domus Laetitiae di Sagliano Micca, San Vincenzo de’ Paoli di Sagliano Micca, il Gruppo Vincenziano di Andorno Micca, l’associazione Amici del volontariato di Pralungo e il Gruppo Carità di Tavigliano.

Ecco nel dettaglio i luoghi e gli orari in cui i volontari saranno presenti: Andorno Micca Sabato 4/12 dalle ore 10:30 alle ore 12:00 presso il Municipio

Miagliano Sabato 4/12 dalle ore 10:30 alle ore 12:00 presso il Municipio Domenica 5/12 dalle ore 10:15 alle ore 11:00 presso la Chiesa Parrocchiale

Pralungo Sabato 4/12 dalle ore 17:30 alle 19:00 presso la Chiesa Parrocchiale

Sagliano Micca Venerdì 3/12 dalle ore 9:00 alle ore 17:00 presso la Cooperativa Domus Laetitiae Sabato 4/12 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 presso il magazzino della S. Vincenzo dalle ore 17:45 alle ore 19:00 presso la Chiesa Parrocchiale Domenica 5/12 dalle ore 10:45 alle ore 12:00 presso la Chiesa Parrocchiale

Tavigliano Domenica 5/12 dalle ore10:30 alle ore 12:00 presso la Chiesa Parrocchiale

Tollegno Sabato 4/12 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 presso la sede Agorà ODV Domenica 5/12 dalle ore 9:30 alle ore 12:30 presso il Municipio

Campiglia Cervo e Rosazza Durante le S. Messe del weekend oppure contattando i volontari di Sagliano Micca