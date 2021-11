Al Caffè del Benessere si parla di diabete con la responsabile del reparto di Diabetologia Asl Biella Guarnieri

Giovedì 2 Dicembre, dalle 15 alle 17, torna un nuovo appuntamento con il Caffè del Benessere a Cossila, presso il salone del Nuovo Oratorio della Parrocchia di Cossila San Grato in via Partigiani della Valle Oropa. Necessario green pass, mascherina e distanziamento.

I pazienti registrati come diabetici nella provincia di Biella sono circa il 6% della popolazione e corrispondono a 11.000 persone. Il Diabete può dare danni alla vista, al rene, al sistema cardiovascolare. Può provocare la neuropatia diabetica per sofferenza dei nervi periferici. A volte l'associazione tra neuropatia e vasculopatia conduce al cosiddetto piede diabetico che può essere causa di amputazioni periferiche. La dottoressa Guarnieri esaminerà i farmaci utilizzati in terapia sia quelli disponibili sia quelli in studio. Anche il rapporto tra covid e diabete verrà analizzato.