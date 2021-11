Biella-Oropa, strada interrotta per ghiaccio. Atap: “In corso operazioni salatura”

A causa della presenza di ghiaccio diffuso, la Biella-Oropa risulta impraticabile. A darne notizia, sul proprio sito, l’Atap Biella. “Sono in corso valutazioni da parte del Comune di Biella e della Provincia di Biella, fino a esito delle quali il servizio sulla Linea 360 sarà sospeso – si legge – Alle 10.35, sono in corso le operazioni di salatura per il successivo ripristino della transitabilità nella strada interna al Favaro, in prossimità delle cave”.