Teens a caccia di punti play off sul campo del Don Bosco Crocetta Torino

Dopo tre sconfitte consecutive il Teens Basket Biella è chiamato a una prova di orgoglio e sostanza per tornare a fare punti e riaffacciarsi in zona play off.

Infortuni e qualità degli avversari sono le incognite principali per coach Marco Cardano: «Affronteremo il Don Bosco Crocetta su un campo (pala Ballin di Torino, ndr) sempre ‎ostico» spiega l'allenatore dello Zeta Esse Ti. «Mancherà sicuramente il nostro capitano Maffeo (alle prese con un problema a un ginocchio, ndr), ma speriamo di poter schierare almeno per qualche minuto Cena». Mancherà anche Alberto Vercellino, il miglior giocatore in questo inizio di stagione, uscito malconcio dal match contro Chieri.

Dopo le due vittorie iniziali contro squadre tecnicamente inferiori, al Teens è mancata la continuità nel gioco e la determinazione, specialmente difensiva, per competere a un livello superiore. «L'innesto di Amoruso e il recupero di Dotti dopo l'operazione a un occhio ci daranno sicuramente ‎maggior qualità nella costruzione del gioco» aggiunge Cardano. «Ma al di là di chi scende in campo, saranno sempre l'atteggiamento e l'attenzione ai particolari che faranno la differenza».

Biella si aspetta un salto di qualità da tutto il roster, in modo particolare da Ndzie a Squizzato, due giocatori finora troppo alterni, che possono cambiare aggiungere qualità e sostanza alla squadra.