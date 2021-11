Team Ability La Marmora: oro nazionale nello Yudo con Francesco Verrengia

Dopo gli Euro Trigames, la competizione europea a cui hanno partecipato lo scorso mese ben due atleti della Società Ginnastica La Marmora conquistando nello Judo due ori, uno per merito di Francesco Verrengia ed uno grazie a Martina Tomba, ecco che Francesco torna agli onori partecipando al Campionato nazionale sotto l’egida della FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali) che si è svolto la settimana scorsa ad Ostia.

Francesco che gareggia per la sezione Team Ability della La Marmora ha vinto il titolo italiano nel gruppo – 73 kg., ma questa non è la prima volta bensì la nona di dodici edizioni. Infatti ha partecipato negli anni in categorie diverse nei – 60 kg, - 66 ed ora nei -73. Non si è lasciato intimorire dagli avversari ma, forte del suo eccezionale risultato a livello internazionale negli EuroTrigames di Ferrara, sotto le direttive di Gianluca Valeri, tecnico dello Judo Gattinara, ha sbaragliato nei vari incontri gli altri concorrenti.

La sua vittoria è stata entusiasmante e sicuramente ne seguiranno delle altre. Complimenti Francesco.