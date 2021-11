“Su Nuraghe Calcio Biella” vince 10-1 contro “#Escile Team”

È stata una partita tutta in discesa, quella disputata Lunedì 22 novembre presso il Centro sportivo “Openkinetik” in corso Avilianum, a Vigliano Biellese. Sebbene con una sola riserva in panchina, “Su Nuraghe Calcio Biella” ha incontrato “#Escile Team”, dominando e vincendo 10-1. Avversari forti e ben allenati da Nicholas Gandolfi, scesi in campo a ranghi ancora più ridotti con sei giocatori. Partita diretta dall’arbitro Domenico Bocca, svolta correttamente con ripetuti gesti di cortesia tra entrambe le formazioni, che compensa assenze e sofferenze di alcuni atleti infortunati nell’incontro precedente, ma in via di guarigione e recupero ancora non del tutto completati.

Tre punti nella classifica provvisoria a fare la differenza, con il paniere ricolmo di gol, ben compensano l’impegno dei ragazzi con lo stemma della Sardegna sul cuore allenati da Roberto Geromel e coordinati da Gaspare Carmona.

Attività sportiva in capo al Circolo Sardo di Biella, condivisa e sostenuta dalla generosità di Autoriparazioni Tarasco, in favore dell’universo giovanile.

Indossando i colori rosso-blu, “Su Nuraghe Calcio Biella” scenderà di nuovo in campo Lunedì 29 novembre, alle ore 21:00, presso il Centro sportivo “Openkinetik” di Vigliano Biellese per incontrare “The Tigers”.