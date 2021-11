Gara impegnativa per Serena Rodella in terra sarda

Il 13,14 e 15 novembre nel cuore della Sardegna, lungo gli sterrati che ospitano alcune delle prove più famose del mondiale rally si è svolta la cronoscalata di Tandalo' con ben 123 partecipanti divisi in 3 classifiche diverse. 14 erano gli equipaggi al via nella categoria riservata ai fuoristrada e 4 quelli biellesi .

Oltre al team Gazzetta di Veglio era presente anche Serena Rodella con la sua mini TDI seguita dalla carrozzeria Bonino che su tutte e 5 le prove si è allineata con i tempi degli avversari nonostante un meteo sfavorevole e un terreno viscido in alcuni punti del percorso. Un nutrito gruppo femminile ha preso il via alla manifestazione nelle diverse categorie e la campionessa biellese, oltre ad aver condiviso il paddock con la pilota di velocità su terra Virginia Moncini ha scambiato qualche impressione di guida con la pilota/atleta di levatura internazionale Crhistine GZ che ben conosce il mondo dell' off road gareggiando, tra le altre cose, nel mondiale Extreme E .