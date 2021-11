Nicole Orlando tra le premiate "Semplicemente donna"

All'atleta paralimpica biellese Nicole Orlando ieri al Teatro Spina di Castiglion Fiorentino (Arezzo) è stato consegnato il premio Semplicemente Donna. Assieme a lei, lo hanno ricevuto anche la biologa che per prima ha isolato il Coronavirus Maria Rosaria Capobianchi, la giovane afghana delegata nell'organismo olimpico Cio Samira Asghari, la manager Diva Moriani, il parroco anticamorra don Aniello Manganiello, insieme a H.E Sania Ansari, Chiara Frazzetto, Maria Antonietta Rositani, Maria Vittoria Rava, e Luisa Betti Dakli.

Il premio ogni anno riconosce i meriti di chi, in ogni settore, è riuscito a incidere per quanto riguarda il rispetto delle donne e per la parità di genere.