I consigli Outdoor di ATL, foliage al parco della Burcina e alla riserva naturale delle Baragge

Partiamo da Biella con destinazione Pollone, dove ci dirigiamo al Parco Burcina per una passeggiata tra gli splendidi colori del foliage autunnale. Il giardino storico, risalente alla metà del 1800 e fondato dai Piacenza, famiglia di imprenditori tessili di Pollone, con il suo insieme di vegetazione autoctona e varietà botaniche provenienti da tutto il mondo, merita di essere visitato in ogni stagione per scoprire tutte le sue attrattive. I colori dell’autunno, insieme a quelli primaverili della vallata dei rododendri per la quale è noto, offrono senz’altro uno degli scenari maggiore impatto.

Raggiungiamo poi Candelo, dove visitiamo il ricetto, splendido gioiello medievale giunto intatto ai nostri giorni, bandiera arancione del TCI e inserito nel circuito dei “Borghi più belli d’Italia”.

Dal ricetto ci spostiamo alla Riserva Naturale delle Baragge, recentemente inserita nel Catalogo nazionale dei Paesaggi Rurali storici per le caratteristiche eccezionali dei suoi ambienti naturali di brughiera: uno dei punti di accesso più facili da raggiungere è il parcheggio lungo la SP 307 Candelo-Mottalciata, dove ci addentriamo nella natura per ammirare i colori dell’autunno della ‘savana biellese’.

Altra area d’interesse è quella intorno a Castellengo, frazione di Cossato, ricca di aziende agricole ed agrituristiche e il cui castello, struttura ricettiva e azienda vitivinicola, offre la possibilità di visitare la tenuta e le cantine e di scoprire i dintorni a piedi o in bicicletta.

Cosa puoi fare durante il tuo soggiorno:

Ecomuseo della vitivinicoltura: L'ecomuseo della Vitivinicoltura di Candelo è parte integrante del Ricetto, il quale protetto da mura fortificate, ha preservato intatte le sue caratteristiche nel corso dei secoli. Il Ricetto, cantina comunitaria, è un capolavoro frutto della fatica e dell'ingegno di una comunità di piccoli agricoltori che utilizzavano il borgo per custodire i prodotti della terra e il vino, cioè i loro beni più preziosi.

Ecomuseo del cossatese e delle baragge: L'Ecomuseo ha sede presso la ex scuola elementare della frazione Castellengo, recuperata grazie a un accurato restauro. Il tema centrale, divulgato attraverso le collezioni, è quello della civiltà rurale dell'area cossatese: dalle pratiche agricole alla selvicoltura, al piccolo artigianato. Dal sito museale si dipartono itinerari tematici alla scoperta del sistema feudale, ben rappresentato dal sovrastante Castello, della religiosità, nella vicina chiesa dei SS. Pietro e Paolo, dell'economia rurale e del paesaggio delle Baragge.

Monastero cluniacense di Castelletto Cervo: Sorto nel secolo XI, poco distante dall'area ove sono stati rinvenuti i resti di una necropoli di età romana, il monastero divenne ben presto uno dei più importanti priorati cluniacensi del Piemonte. Dal 2006 è oggetto di un sistematico e pluriennale programma di ricerca archeologica e storica.

Per maggiori informazioni https://www.atl.biella.it/