A Ponderano torna il teatro dialettale con ”Autunno a teatro”

A Ponderano oggi, sabato 27 novembre, dopo il lungo stop dovuto alla pandemia , riparte con il patrocinio del comune, la rassegna teatrale in dialetto piemontese ”Autunno a teatro”. Un evento che si ripete da ormai 12 edizioni e che ha portato sul nostro palco le migliori compagnie della regione.

Questa, un' edizione in piccolo, dovuta a vari rinviii e incertezze causa delle restrizioni e dalle normative passate. Si è riusciti però, grazie alla solida collaborazione con “I nuovi camminanti” a mettere in calendario due date, la prima questo fine settimana, dove ad aprire ci saranno “I volti anonimi” di Torino , con una serata diversa, molto apprezzata nei vari teatri, con la partecipazione di ben 20 attori. Un varietà comicissimo sul rapporto di coppia dal titolo :’Ridendo con le stelle’; mentre a chiudere i protagonisti saranno proprio la compagnia di Biella con il cabaret ‘ La colpa del fico’ il 4 dicembre ,scritta a quattro mani da Anna Bruni e Mariella Acquadro, che racconta in toni scherzosi una brutta avventura realmente accaduta alla signora Bruni due anni fa, proprio a causa di una raccolta di fichi finita nel modo sbagliato. Nella stessa serata e al sabato mattina in sede pro loco, inizierà anche la vendita dei pacchi dono (contenenti riso del basso biellese, torcetti e grissini della panetteria Patti , salumi della macelleria Aglietti,) a favore della iniziativa “Una Giccia per un sorriso “, che si adopera ad acquistare con il ricavato della vendita e delle cene , strumenti per il reparto pediatrico .( Da poco, consegnata una Lampada per la fototerapia , necessaria per combattere L’ ittero nei bimbi appena nati).

Le serate di teatro saranno ospitate al centro sociale e avranno inizio alle ore 21 , obbligatoria la prenotazione in segreteria al cel 3388534646. ◦