A Cavaglià tra oggetti natalizi ma non solo al Sabato delle Pulci, FOTO

Nuova edizione oggi 27 novembre per "Il Sabato delle Pulci" a Cavaglià, mercatino dell'usato, artigianato, collezionismo e vintage. A organizzare l'evento che si tiene ogni quarto sabato del mese, è l'associazione Nuova Alba con il patrocinio del Comune. L'appuntamento come sempre in piazza Olivieri di Vernier e nel centro storico fino alle 18.