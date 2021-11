FACCIACOLORE il nuovo progetto del fotografo biellese Stefano Ceretti

Nuovo progetto per il fotografo biellese Stefano Ceretti: si tratta di "#FACCIACOLORE", progetto di ritrattistica fotografica in studio che, a differenza del più noto #VOLTISTAMPATI (rigorosamente in bianconero e comunque ancora attuale ed esistente) “fa molto colore”.

Si tratta di un’unica immagine (che contestualmente agli scatti verrà stampata e incorniciata) contenente 4 fotografie, 4 primi piani ognuno con uno sfondo diverso e decisamente vivace in stile pop art… una simpatica alternativa al monocromatico per accontentare anche chi ama maggiormente il colore.

#FACCIACOLORE si presta a diverse interpretazioni: dal soggetto singolo alla coppia, alla famiglia oppure a qualsiasi altra esigenza.