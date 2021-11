Emergenza Covid, Ponderano a sostegno di associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro

Ponderano ha un obiettivo: la concessione di contributi economici straordinari, con lo scopo di promuovere e incoraggiare la sopravvivenza delle associazioni, favorendo la ripresa delle loro attività.

Ed ecco che l'amministrazione ha pubblicato un bando al quale possono partecipare associazioni, enti e organizzazioni senza scopo di lucro che svolgano attività statutarie. Tra i requisiti c'è il non avere finalità di lucro, salvo svolgere eventualmente attività commerciale accessoria rispetto alle attività statutarie; essere iscritti in un albo/elenco/registro comunale, provinciale o regionale o di categoria, secondo le attività svolte; perseguire finalità sociali o di pubblico interesse come da atto costitutivo o statuto; avere sede legale e/o sede operativa sul territorio di Ponderano e svolgimento di attività a favore della comunità Ponderanese, ed essere istituiti (e attivi) almeno dal 31.12.2019, con numero di iscritti al 31.12.2019 non inferiore a n. 5.

In particolare, i contributi straordinari saranno destinati al finanziamento di: spese di gestione ordinaria per l’organizzazione delle attività, e/o per il mantenimento della sede (canone di locazione, utenze, assicurazioni), sostenute nel periodo dal 01.03.2020 alla data di scadenza del presente bando, indipendentemente dallo svolgimento delle attività; spese sostenute per l’adeguamento di strutture e/o attività, per la riorganizzazione dei servizi e per la sanificazione degli ambienti, sostenute nell’arco temporale compreso dal 01.03.2020 alla data di scadenza del presente bando; mancati introiti per tariffe o quote di iscrizione/partecipazione, dovute al fermo delle attività nel periodo dal 01.03.2020 alla data di scadenza del presente bando.

L'importo massimo del contributo non può superare i 1000 euro.

Per presentare domanda c'è tempo fino al 30 dicembre alle 12.