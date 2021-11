Gli uomini in scarpe rosse per le vie di Biella, FOTO

Il 25, la giornata nazionale della violenza contro le donne, è stata la volta di Milano. Questa mattina a Ravenna, e questo pomeriggio di sabato 27 novembre gli uomini con le scarpe rosse hanno nuovamente sfilato per le vie di Biella in silenzio, con mascherine e cartelli alla mano, per dire ancora una volta "No alla violenza sulle donne". Un' iniziativa, quella promossa dagli “Uomini in scarpe rosse” che lo scorso 27 febbraio hanno organizzato a Biella il primo flash mob maschile, che in questi giorni è stata ripresa in una quindicina di città.

E oggi è toccato a Biella. Ogni località ha scelto in autonomia le modalità con cui procedere, ma sempre partendo da quanto realizzato dagli uomini della compagnia Teatrando di Biella, che hanno dato avvio all’intero movimento.

Gli “Uomini in scarpe rosse” sono partiti alle 9.30 dalla sede di Teatrando (in via Ogliaro 5) a Biella e hanno attraversato a piedi tutta la città, fino a raggiungere il mercato di piazza Falcone, per poi ritornare al centro cittadino (Palazzo Oropa) per il flash mob conclusivo. Lungo il tragitto in prossimità delle panchine rosse gli Uomini si sono fermati per mostrare i cartelli che ogni partecipante ha portato con sé sotto il braccio.