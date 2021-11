Edilnol Pallacanestro Biella domenica affronterà la Bakery Piacenza in trasferta

Trasferta in terra piacentina per Edilnol Pallacanestro Biella che domenica affronterà la Bakery Piacenza nel nono turno della serie A2 Old Wild West, girone verde.

La formazione biancorossa ha conquistato finora quattro punti grazie alle vittorie ottenute contro Orzinuovi e Mantova. Il roster allenato da coach Federico Campanella può contare su elementi di talento ed esperienza come la coppia USA formata da Nick Raivio e Anthony Morse. Tra le fila della Pallacanestro Piacentina troviamo anche l'ex biellese Daniel Donzelli, in rossoblù nella stagione 2019/20.

Una partita da non sbagliare per l'Edilnol che vuole confermare gli ottimi progressi mostrati nelle ultime gare, limitando gli errori che sono costati il risultato finale. Palla a due domenica 28 novembre alle ore 18.00.

I ROSTER

Bakery Piacenza: 00 Anthony Morse, 5 Marco Perin, 12 Mark Czumbel, 15 Daniel Donzelli, 16 Riccardo Chinellato, 17 Davide Bonacini, 18 Michael Sacchettini, 21 Zakaria El Agbani, 30 Nikolas Raivio, 99 Jacopo Lucarelli. All.: Federico Campanella.

Edilnol Pallacanestro Biella: 7 Jacopo Soviero, 8 Gianmarco Bertetti, 10 Luca Infante, 11 Carlo Porfilio, 15 Tommaso Bianchi, 16 Luca Vincini, 20 Matteo Pollone, 35 Luca Loro, 36 Alessandro Morgillo, 41 Kenny Hasbrouck, 44 Steven Davis. All.: Andrea Zanchi.

DICHIARAZIONI PREPARTITA

Andrea Zanchi (Head Coach Edilnol Biella) – “C'è rammarico per l'approccio che abbiamo avuto contro Pistoia. Dobbiamo evitare di subire 26 punti nell'ultimo quarto, non siamo una squadra che può vincere le gare in attacco. I ragazzi stanno lavorando tanto in settimana, meritano una soddisfazione per la fatica che stanno facendo per cercare di colmare il gap. Abbiamo giocato alla pari contro avversari che hanno obiettivi importanti, ora dobbiamo affrontare la prossima partita a Piacenza con lo stesso spirito”.

Tommaso Bianchi (Playmaker Edilnol Biella) – “Nelle ultime gare abbiamo avuto progressi importanti, ma c’è sempre un minuto dove ci spegniamo, con conseguenze che ci portano al KO, un problema non tecnico ma di testa che dobbiamo risolvere al più presto. Noi mettiamo sempre tutto quello che abbiamo sul campo, stiamo dimostrando di potercela giocare con tutti, dobbiamo togliere le sbavature che alla fine ci costano i punti. Contro Piacenza è una gara che non possiamo sbagliare: dobbiamo iniziare a vincere”.

I MEDIA: DOVE SEGUIRE LA PARTITA

L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sia sul profilo Facebook che su quello Instagram di Pallacanestro Biella. Il match sarà trasmesso in diretta su LNP Pass e via radio su RadioCity4You, Official Radio dei rossoblù, ascoltabile tramite App dedicata scaricabile all’indirizzo http://www.radio-city.it/app. La gara sarà trasmessa in differita su ReteBiella TV (canali 91 e 190 del digitale terrestre), televisione ufficiale di Pallacanestro Biella, lunedì 29 alle ore 21.00