Provenzano al Tavolo del Pd provinciale "Lavoro e diritti per il nostro domani"

Giovedi 2 dicembre alle ore 18 presso la sala di Palazzo Boglietti a Biella il Vice Segretario del Partito Democratico Giuseppe Provenzano, già Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sarà ospite del Pd biellese nella iniziativa: "Lavoro e diritti per il nostro domani ".

L'incontro rappresenta il proseguimento del percorso intrapreso dal Tavolo del Pd provinciale, che in questi mesi ha più volte incontrato le rappresentanze del mondo del lavoro presenti nel nostro territorio perché il tema del lavoro, come ha ricordato di frequente Provenzano, è una priorità per il nostro Paese ed insieme allo sviluppo e alla sostenibilità costituisce uno dei tre pilastri sui quali costruire il futuro dell'Italia.

Il format che è stato pensato, prevede il coinvolgimento di esponenti locali del mondo del lavoro che interloquiranno con Vice Segretario del PD.