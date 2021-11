Cioccolato Taf, nuovi gusti e sapori in offerta per il Black Friday

Durante una ricorrenza come quella del Black Friday non poteva mancare un’offerta proveniente dal mondo dei dolci e, in particolare, dalla tradizione pasticcera biellese. A proporre nuove e gustose prelibatezze, appositamente create per l’occasione, è Titti Fortunata Apicella di Cioccolato Taf.

Le due linee create uniscono il classico sapore del cioccolato, nelle sue principali varianti, con una selezione di frutta secca e non. I clienti potranno scegliere l’abbinamento che meglio rappresenta i propri gusti o, perché no, esplorarne di nuovi: al cioccolato bianco troviamo abbinati i rinomati pistacchi di Sicilia; il cioccolato al latte va invece in tandem con le prestigiose nocciole piemontesi e, in conclusione, fondente e mandorle pugliesi creano un connubio da non sottovalutare.

Ma l’offerta non si ferma qui. La seconda linea, dal nome “Favolose”, ricalca la prima aggiungendoci quel pizzico di magia fiabesca che caratterizza le feste natalizie. Torna il cioccolato bianco ma, questa volta, il suo sapore si unisce alla meringa e alla fragola mentre il cioccolato al latte farà da trait d’union tra l’arancia e la cannella.

Con un totale di 5 barrette non poteva mancare la proposta del 4+1 che permetterà, a chiunque acquistasse 4 prodotti, di ottenerne un quinto in omaggio portandosi così a casa l’intera collezione.

Per usufruire di questa occasione, valida fino al 30 di novembre, è possibile acquistare direttamente sullo shop online alla pagina https://www.cioccolatotaf.it/categoria-prodotto/tavolette/ o fare visita direttamente al negozio in Via Garibaldi 5 a Biella.