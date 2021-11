Trivero la cena benefica “Una zampa lava l’altra”

Il ristorante “Caffè al Centro” a Trivero in via Marconi 41, ospiterà la cena benefica a sostegno dell’associazione Ambulanze Veterinarie Italia nella giornata di venerdì 10 dicembre, alle ore 20,30.

Il menù pensato per la serata è costituito da un antipasto, sformatino ai funghi oppure una torta salata alla zucca; un primo piatto di risotto alla carbonara vegetariana e acqua e caffè. La cifra richiesta per la partecipazione è di 20 auro per gli adulti e 10 per i bambini. Per prenotarsi è possibile chiamare Stefano al 331.4341517.