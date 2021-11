Fondazione Crb presenta il primo rapporto annuale di OsservaBiella - Osservatorio territoriale del Biellese

Martedì 30 novembre sarà presentato il primo rapporto annuale di OsservaBiella - Osservatorio territoriale del Biellese. L'appuntamento è a partire dalle 9.30 (con apertura della sala dalle 9.00 per favorire gli accessi e i controlli del Green Pass) a Palazzo Gromo Losa (Corso del Piazzo 22 - Biella). Per chi volesse è possibile anche seguirlo in diretta su News Biella sul sito https://www.newsbiella.it/

Il progetto, promosso nel 2020 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, ha coinvolto una trentina di enti e costituirà un nuovo strumento di analisi e pianificazione territoriale messo a punto con il Laboratorio di ricerca percorsi di secondo welfare del Dipartimento di scienze sociali e politiche dell'Università degli Studi di Milano. L'Osservatorio, attraverso specifici rapporti annuali, permetterà una miglior conoscenza del contesto locale, sosterrà l'intervento di enti pubblici e privati nel campo del welfare e favorirà l'attivazione di misure e servizi più rispondenti alle effettive necessità territoriali in ambito sociale.

Nel corso dell'incontro sarà dato ampio spazio all'approfondimento tematico 2021 dedicato al lavoro femminile e al tema della conciliazione nel Biellese. In apertura inoltre sarà presentata la vision della Fondazione per lo sviluppo del Biellese espressa nel Documento programmatico previsionale 2022.

Per partecipare è obbligatorio registrare la propria presenza a questo link (Eventbrite). La sala sarà aperta dalle 9.00 per favorire le procedure di accesso e controllo del Green Pass.

Per info: Fondazione Cassa di Risparmio di Biella - tel. 015 2520432 / info@fondazionecrbiella.it.