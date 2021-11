Anche il corto biellese "Una finestra che respira la città", al 39° Torino Film Festival

Approdano, in anteprima al prossimo Torino Film Festival, i 9 cortometraggi realizzati durante la prima edizione di Piemonte Factory, il Film LabContest dedicato ai filmmaker under 30 che mira a valorizzare autori emergenti e giovani maestranze della settima arte regionale coinvolgendoli in un iter formativo e produttivo guidati da tutor esperti.

La proiezione di martedì 30 novembre alle 15.30 porta sullo schermo del Cinema Lux 1 di Torino (Galleria S. Federico 33 - ingresso libero, prenotazione obbligatoria) il risultato di questo percorso: 8 cortometraggi di fiction e 1 documentario, della durata massima di 10 minuti l’uno, per un ideale viaggio in luoghi e storie che abbracciano tutto il territorio regionale attraverso le province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania e Vercelli.

Il progetto Piemonte Factory, nato dall’esperienza di 3 precedenti edizioni di Torino Factory nel capoluogo piemontese, ha ampliato il proprio raggio d’azione e con una call to action regionale ha raccolto la candidatura di 58 giovani troupe che si sono proposte con altrettanti video della durata di 3 minuti.

Per quanto riguarda Biella, tra i cortometraggi verrà presentato "Una finestra che respira la città" (Italia, 2021, 7’, colore) di Elisa Lacicerchia - Tutor: Rodolfo Mongitore. Location: Città di Biella, Comune di Rosazza, Comune di Piedicavallo - Frazione di Montesinaro; La Trappa di Sordevolo; B&B del Piazzo, Biella; Daily Cafè, Biella; Fondazione Sella, Biella; portici che si affacciano su Piazza Vittorio Veneto, Biella; Giardini Zumaglini, Biella); Cortile interno su via Italia, Biella.