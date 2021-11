American Uncle, l’e-commerce dedicato al comfort food

Una serata sul divano in compagnia delle persone a cui si vuole più bene mentre si guarda un film o una serie TV, non si può dire completa al 100% senza qualche sfizioso snack. Per chi ama gustare il comfort food durante questi veri e propri momenti di pace e relax, sull’e-commerce di American Uncle può trovare una vasta selezione di prodotti da gustare.



Dalle tipiche dunkin donuts che abbiamo visto più e più volte nella serie animata dei Simpson, agli snack salati più atipici provenienti dagli Stati Uniti e da ogni angolo del mondo. Le proposte a disposizione dei nipotini dello zio d’America, così sono chiamati gli affezionati clienti che fanno acquisti su American Uncle, si arricchiscono ogni giorno di nuovi prodotti e di edizioni limitate dei prodotti più noti come quelli marchiati Oreo o Pringles.



Cosa si può trovare sul sito di American Uncle



Se sei alla ricerca di prodotti ricercati e che in Italia puoi vedere solo negli episodi delle più famose serie TV americane, allora le pagine del catalogo di American Uncle sono la scelta migliore che puoi fare.



Lattine di Fanta al gusto uva o pesca, Coca Cola alla vaniglia e una selezione di cioccolatini e snack di cui – facilmente – non avete mai sentito il nome. Non contenti dell’offerta presente sul sito, lo staff di American Uncle ha voluto inserire una serie di prodotti di loro produzione.



Trai più apprezzati dagli utenti del sito, non si può certamente non citare i prodotti della linea Patriots. Al fianco dei tradizionali Onion Rings alla cipolla, si possono trovare i Nachos al gusto classico, paprika, bbq e formaggio. Patatine che si possono gustare durante l’aperitivo o come stuzzichino prima di andare a cena.



American Uncle, un’idea nata quasi per caso



Può sembrare quasi come uno scherzo, ma l’idea di dare vita ad American Uncle è nata in spiaggia durante una vacanza in Spagna di Alessandro Odierna. Il fondatore di American Uncle. Dopo aver gustato uno snack proveniente dall’America, e aver visto la grande richiesta di quella particolare tipologia di prodotti in Spagna, si è chiesto se anche in Italia la richiesta di snack americani e comfort food era così notevole.



Dopo i primi test realizzati in totale autonomia grazie a una pagina Facebook – che con il tempo è diventata l’attuale pagina di riferimento di American Uncle e della community composta da oltre 500mila persone – Alessandro è una serie di amici hanno dato via a quello che in poco tempo è diventato un business da diversi milioni di Euro di fatturato annui. Un’impresa che per molti versi può ricordare le mirabolanti avventure delle startup americane nate da un gruppo di ragazzini nel garage della propria abitazione.



Ora, American Uncle è una società che vede in organico molti giovani – l’età media aziendale è sotto i 30 anni – e che ha in previsione di raggiungere risultati ancora più sorprendenti nei prossimi anni. Il futuro si prospetta ricco di avvincenti sfide per il team alla direzione dell’azienda. Sfide, che non mancheranno certamente di regalare nuovi prodotti e sorprese ai tanti clienti che hanno scelto di visitare le pagine dell’e-commerce online di American Uncle.