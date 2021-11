Viverone, ladri si intrufolano in un’abitazione ma ne escono quasi a mani vuote

Un altro furto, questa volta nel basso biellese.

Il fatto è accaduto ieri, 25 novembre, nel pomeriggio tra le 13,30 e le 19,00: la porta di ingresso di un’abitazione a Viverone è stata forzata dai ladri che si sono intrufolati al suo interno alla ricerca, probabilmente, di soldi e oggetti preziosi.

Ad accorgersene sono stati gli stessi proprietari che, ritornati a casa, hanno subito notato lo stato della porta e sentito un forte odore di peperoncino, proveniente da uno spray utilizzato per impedire al cane di abbaiare. Gli intrusi, dopo aver richiuso l’animale nell’ante bagno, hanno proceduto a rovistare nei cassetti e nelle stanze sottraendo uno smart watch rotto. Il bottino non è andato oltre questo oggetto poiché, fortunatamente, i residenti non tenevano alcun oggetto di valore nella loro abitazione, né tantomeno denaro. Sul posto sono in seguito arrivati i Carabinieri per svolgere i dovuti accertamenti.