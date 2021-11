Valdengo, da quasi un mese una casa è senza rete fissa e internet

Accadeva quasi un mese fa, nella notte tra il 29 e il 30 di ottobre, in via 4 Novembre a Valdengo: un’auto ha urtato una colonnina, riducendola in pezzi e privando l’abitazione accanto della rete telefonica e dell’accesso al web.

Da allora gli abitanti hanno spesso contattato la compagnia telefonica per sollecitare un intervento, in modo da poter rispristinare l’importante servizio di cui sono stati privati, senza però ottenere nulla. Telefonate, mail e pure l’intervento dell’amministrazione comunale non sono serviti: ad ora, a ripristinare la suddetta colonnina e l’abitazione si trova ad esserne ancora sprovvista.