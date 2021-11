Chiavazza: un dono per il pranzo di Natale 2021

Il gruppo di volontariato vincenziano e l'oratorio di Chiavazza della Parrocchia Santa Maria dell'Assunta e San Quirico organizzano il pranzo di Natale 2021. Si tratta di una raccolta di generi alimentari per offrire alle famiglie in difficoltà della Comunità un pacco dono e la solidarietà in occasione del Santo Natale. Le famiglie da aiutare sono numerose, ma gli organizzatori confidano che con la generosità si possa continuare, anche dopo le feste natalizie, a svolgere questo compito di solidarietà.

In particolare, da sabato 27 novembre fino a domenica 19 dicembre, per motivi organizzativi e logistici ogni fine settimana, nell'orario delle S. Messe, verranno raccolti generi differenti, come indicato dal calendario sottostante:

Sabato 4 e domenica 5 dicembre scatolame vario pelati, tonno, fagioli, piselli- no carne in scatola!

Sabato 11 e domenica 12 dicembre prodotti per l'infanzia - igiene personale e di casa plasmon, omogeneizzati solo frutta, pannolini misura 4-5-6

Sabato 18 e domenica 19 dicembre pasta, riso, olio, farina (olio in bottiglie di plastica o lattine)