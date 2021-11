Autoriparatori: Alberto Bonino al tavolo europeo di A.i.r.c.

Durante la giornata sono intervenuti il presidente nazionale Davide Galli, il biellese Alberto Bonino e Stefano Mannacio parte attiva della federazione nazionale di carrozzerie indipendenti.

Tra i vari argomenti trattati si è dato ampio spazio alla gestione del parco veicoli elettrici circolante che, nei prossimi anni si estenderà in modo esponenziale. Come intervenire in sicurezza su questo tipo di veicoli, pone numerose criticità che il consiglio europeo discuterà a breve termine per preparare i riparatori al fine di ottenere interventi sicuri per chi interviene e per chi le utilizza.