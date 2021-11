Riapre l’hub di Cossato; a Gli Orsi solo prime dosi ad accesso diretto. Richiami su prenotazione

Il centro vaccinale Covid di Cossato riapre. Nel prossimo fine settimana saranno quindi quattro gli hub attivi sul territorio dell’ASLBI.

Il punto del Centro Commerciale Gli Orsi sarà dedicato alle prime dosi, mentre la somministrazione dei richiami (terze dosi o dosi booster) potrà avvenire esclusivamente su prenotazione tramite il portale Ilpiemontetivaccina, secondo le disposizioni ministeriali e regionali previste per fasce d’età e categorie di rischio.

Per tutte le informazioni specifiche e le prenotazioni: https://www.ilpiemontetivaccina.it/preadesione/

A partire da sabato 27 novembre l’hub della Casa della Salute a Cossato in via Pier Maffei 59 sarà attivo tutti i giorni da martedì alla domenica. Nei fine settimana (sabati e domeniche) l’orario sarà dalle 9 alle 19, mentre dal martedì al venerdì l’orario sarà dalle 14 alle 19. Al centro vaccinale di Cossato sarà possibile accedere in maniera diretta esclusivamente per la somministrazione delle prime dosi; per la dose di richiamo (terza dose o dose booster) è invece necessaria la prenotazione tramite il portale ilpiemontetivaccina.

Sabato 27 e domenica 28 novembre, come nei prossimi weekend almeno fino alla fine dell’anno, sarà nuovamente attivo l’hub del Centro Commerciale Gli Orsi di Biella (galleria dei negozi, nell’area nelle vicinanze del Biella Forum), dalle ore 14 alle 19, dedicato esclusivamente alla somministrazione delle prime dosi con accesso diretto.

Prosegue l’attività vaccinale nella sede Biver Banca a Biella, tutti i giorni dalle ore 9 alle 19, anche sabato 27 e domenica 28 novembre. Oltre che su prenotazione, è possibile accedere in maniera diretta esclusivamente per la somministrazione delle prime dosi; per la dose di richiamo (terza dose o dose booster) è sempre necessaria la prenotazione tramite il portale ilpiemontetivaccina.

L’hub dell’Ospedale sarà attivo sabato 27 novembre, dalle ore 9 alle 15, esclusivamente per le prenotazioni effettuate tramite il portale ilpiemontetivaccina. L’ASLBI ricorda che per facilitare le operazioni e non creare attese prolungate, il suggerimento alla cittadinanza è di recarsi all’appuntamento al massimo 10 minuti prima dell'orario indicato. Si consiglia inoltre all’utenza di controllare i messaggi di avviso per la ricezione o lo spostamento delle prenotazioni da parte degli enti preposti, di modo da evitare code improprie presso gli hub. Si rammenta infine che il servizio vaccinale è riservato ai residenti nei Comuni afferenti all’ASLBI. Nell’Hotspot dell’Ospedale vengono inoltre effettuate tutte le tipologie di tampone attualmente disponibili, sia gratuite che a pagamento, su prenotazione secondo le disposizioni delle Autorità competenti. L'accesso in questo caso avviene a bordo dell'automobile. Si raccomanda l'uso della mascherina.

Nei 15 giorni antecedenti la prima data utile per la somministrazione della dose di richiamo (in base al giorno di effettuazione della seconda dose o del completamento del ciclo vaccinale) le persone che hanno completato il percorso vaccinale da almeno 5 mesi, secondo fascia d’età o categoria di rischio, riceveranno un SMS. Dalla ricezione del messaggio sarà quindi potrà prenotarsi sul portale ilpiemontetivaccina.

