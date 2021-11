Giornata contro la violenza sulle donne, rivedi le dirette e le interviste agli ospiti di Newsbiella VIDEO

La Giornata internazionale contro la violenza di genere del 25 novembre è trascorsa e anche l’informazione ha dato il suo contributo. Per l’occasione Newsbiella ha organizzato una serie di interviste dando voce alle donne del territorio che hanno raccontato le loro esperienze. Molti i temi emersi, dalla legislazione all’imprenditoria, dal giornalismo all’amministrazione.

Ospiti: Teresa Angela Camelio (procuratore di Biella), Gabriella Bessone (assessore di Biella), Valentina Masserano (Confartigianato Biella), Federica Chilà (giornalista), Laura Zegna (presidente Consorzio Alpi Biellesi) e Stefania Massera (imprenditrice).

Non sono mancate le dirette degli eventi in programma in alcuni paesi del Biellese, organizzati per commemorare questa giornata come l’inaugurazione della panchina rossa a casa Torrione (Biella) e la cerimonia in ricordo di Erika Preti, a Pralungo.

Ecco le dirette: