Serie C - Domenica alle 14.30 Brc vs Rivoli

SERIE C

28.11.21 Biella Rugby vs Rivoli alle 14.30 Appuntamento importantissimo per la Serie C gialloverde quello di domenica prossima quando, alle ore 14.30 sul campo di casa, incontrerà Rivoli nella terza ed ultima prova della Seconda Fase del campionato di categoria. Determinante sarà vincere e non solo: bisognerà stravincere, cercando di mettere a segno quanti più punti possibile, spiega il coach Gianni Martinetto: “I nostri avversari hanno vinto contro Novara e domenica scorsa hanno battuto anche Volvera. Se vogliamo superarli ed accedere alla Terza Fase con le squadre di livello superiore, vale a dire che si sono qualificate ai primi due posti di ogni girone, come minimo, dovremo vincere conquistando il bonus. A bonus ottenuto, andremo a guardare la differenza punti nella speranza di averne segnati abbastanza. Purtroppo, la nostra squadra al momento conta tanti, troppi infortunati. Ci auguriamo di poter contare su un rinforzo massiccio da parte del nostri Under 19”.

U17 27.11.21 Monferrato vs Biella Rugby alle 15.30

U17 F 28.11.21 Parabiago alle ore 11

U15 27.11.21 A Biella, triangolare con Biella, Cus Torino e Collegno alle15.30

U15 F 28.11.21 Parabiago alle ore 11

U13 27.11.21 Festa del Rugby a Ivrea alle 10. Squadre partecipanti: Ivrea, Biella, Pro Vercelli, San Mauro. U11 28.11.21 Festa del Rugby Cus Po. Squadre partecipanti: Cus Piemonte Orientale, Cuneo, Fossano, Alessandria, Macaco (Novi) e Alba.

U7/9 27.11.21 Festa del Rugby a Ivrea. Squadre partecipati: Biella, Ivrea, Stade Valdotain e Chieri.

OLD 27.11.21 Alessandria vs Biella Rugby alle 14.