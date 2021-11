Pella: "Una conquista storica per i piccoli comuni: più dignità per essere più pronti al futuro"

“Sono realmente felice e soddisfatto del risultato che abbiamo raggiunto oggi alla Camera dei Deputati: approvando la Legge Pella sui piccoli comuni, questo Parlamento ha dato prova di saper ascoltare e dare seguito alla voce dei territori. Per questa ragione, vorrei ringraziare per questo tutti i Colleghi della I e della V Commissione, a partire dai Relatori Bitonci e Berti e dai Presidenti Brescia e Melilli, per l’impegno e la costanza con i quali hanno voluto dedicarsi al tema negli ultimi mesi, andando in profondità dell’esame con la piena volontà di armonizzare e semplificare la vita quotidiana degli Amministratori locali”. A parlare il capogruppo della Commissione Bilancio per Forza Italia, nonché il Vicepresidente vicario ANCI.

“Il traguardo raggiunto oggi sarà particolarmente significativo per il Paese riguardando 70mila amministratori locali eletti in 5.521 enti, il 70% del totale, che governano più della metà del territorio nazionale a livello di estensione, con tutto il loro portato in termini di rischi ambientali, di spopolamento, di divario digitale ma anche di opportunità di sviluppo e crescita coerente con gli obiettivi condivisi con l'Unione Europea che vogliamo raggiungere – sottolinea - Oggi, con la semplificazione del controllo di gestione, liberiamo risorse e competenze nei nostri Enti per essere più pronti e più efficaci di fronte alla grande sfida che ci attende con il PNRR: occorre più coesione territoriale e una visione di sistema Paese organica per uno sviluppo realmente sostenibile; e questo ruolo lo potremo svolgere solo insieme, i piccoli comuni a fianco delle città e dei centri medi. Non era più accettabile, infatti, che un comune al di sotto dei cinquemila abitanti avesse le stesse regole e gli stessi obblighi di adempimento normativo delle grandi città o di Roma Capitale. Inoltre, se guardiamo alle ultime tornate elettorali, l’aggravarsi delle oggettive difficoltà nel reperire candidati a primo cittadino nei Comuni più piccoli trova ora una prima risposta concreta da parte del legislatore: i cittadini elettori devono poter indicare il proprio e più diretto rappresentante senza limiti temporali, come per ogni altra carica elettiva regionale e nazionale”.

“Ringrazio il mio gruppo di Forza Italia e il costante interessamento del Presidente Berlusconi perché finalmente riconosciamo un'identità propria ai piccoli comuni e alle loro esigenze gestionali – conclude - Semplificazione e sburocratizzazione, due parole chiave dell'azione del nostro partito che oggi dà una nuova e ulteriore dimostrazione di vicinanza concreta al territorio”.