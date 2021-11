"La luce ed il colore delle stelle" è il titolo della nuova lezione, tenuta da Ferruccio Cossutta, del corso "Un po' di astronomia" di Unione Biellese Astrofili, in programma domani, venerdì 26 novembre, alle 20:45 all'Osservatorio Schiapparelli di Occhieppo Inferiore, in presenza oppure in streaming.

La partecipazione al corso è riservata a chi si associa. Per informazioni si può contattare la mail u.b.a@katamail.com .u.b.a@katamail.com