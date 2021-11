FAI Biella, domenica visita ai tesori di Saluzzo

Tra le molteplici proposte delle Delegazioni FAI locali vi è la possibilità di partecipare a visite guidate anche fuori dal territorio di appartenenza, potendo contare sulla collaborazione con le altre Delegazioni FAI.

È il caso della visita ai tesori della città di Saluzzo (Cuneo) che la Delegazione FAI Biella, in collaborazione con l’Agenzia Astro Alpino, propone per Domenica 28 novembre a soci, volontari e a chiunque desideri trascorrere una giornata all’insegna della storia, della cultura e della bellezza.

Protagonista principale della gita sarà il Castello della Manta, fortezza medievale dal fascino severo ai piedi del Monviso, che nel suo salone baronale custodisce una delle più stupefacenti testimonianze della pittura tardogotica profana, ispirata ai temi dei romanzi cavallereschi. Il Castello della Manta è uno dei Beni che il FAI ha restaurato con cura e aperto al pubblico, perché tutti possano scoprirlo e amarlo.

A seguire, nel pomeriggio il gruppo sarà accompagnato dal capo delegazione di Saluzzo Marco Piccat a una visita guidata del centro storico di Saluzzo e al complesso del Monastero di Santa Maria della Stella, edificio di stile barocco composto dalla chiesa esterna e dal coro monacale o chiesa interna per le monache, recentemente restaurato a cura della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo.

Questo il programma di dettaglio:

Ore 6:45 Ritrovo in Corso 53^ Fanteria e partenza da Biella con pullman gran turismo

Ore 9:45 Arrivo e visita guidata al Castello della Manta

Ore 12:30 Pranzo presso l’Antica Trattoria dei due Cavalli con menu tipico piemontese

Ore 14:30 Visita al centro storico di Saluzzo e al Monastero di Santa Maria della Stella

Ore 17 Partenza per il rientro a Biella

Quota di partecipazione, comprensiva di viaggio in pullman, visite guidate e pranzo: 55 euro soci FAI, 65 euro non soci FAI.

Chi fosse interessato a partecipare potrà prenotarsi presso l’Agenzia Astro Alpino di Via F.lli Rosselli 12 a Biella (tel. 015 0990304). Si fa presente che in ottemperanza alle disposizioni sanitarie in atto, per partecipare alla gita è necessario essere in possesso di Green Pass.

Per informazioni scrivere all’indirizzo e-mail biella@delegazionefai.fondoambiente.it o chiamare il 3938526184.